Байден подпишет указ о новом пакете военной помощи Украине на 100 млн долларов, - Reuters
Фото: президент США Джо Байден (Getty Images)
Президент США Джо Байден сегодня подпишет указ о выделении Украине новой военной помощи на 100 млн долларов. Ожидается, что в пакет войдут радары и артиллерийские боеприпасы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По данным источников агентства, Байден подпишет указ о выделении дополнительных 100 млн долларов военной помощи Украине в течение нескольких часов.
Напомним, сегодня Сенат США проголосует за пакет помощи Украине на 40 млрд долларов.
Отметим, 9 мая Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины, что дает право президенту США оказывать Киеву военную помощь по упрощенной процедуре.
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