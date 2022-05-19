Для прорыва блокады: в США обсуждают поставки Украине мощных противокорабельных ракет

Администрация президента США работает над возможностью передачи Украине современных противокорабельных ракет. В США считают, что это поможет потопить российские военные корабли и разблокировать морские порты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

По данным источников агентства в Белом доме и Конгрессе, речь идет о возможности передать украинским военным два типа мощных противокорабельных ракет. Речь идет о ракетах Harpoon производства Boeing и Naval Strike Missile компаний Kongsberg и Raytheon Technologies.

Собеседники издания отметили, что обсуждается либо прямые поставки в Украину этих ракет, либо через европейского союзника, у которого есть в наличии эти типы оружия.

Однако для передачи Украине этих ракет есть несколько проблем. Одна из них - это ограниченная доступность платформ для запуска с берега - технически сложное решение. Как заявили собеседники агентства, в основном эти ракеты морского базирования.

США работают над решением этой и других проблем, заявили источники издания. По их словам, одним способом может стать снятие пусковой установки с американского корабля.