Артилерія, радари та техніка. Байден оголосив про новий пакет допомоги Україні

Байден наголосив, що США вже

Оновлено.

Держсекретар США Ентоні Блінкен повідомив, що санкціонував виділення 100 млн доларів на новий пакет військової допомоги Україні.

"Я санкціонував 100 мільйонів доларів на додаткову зброю та обладнання для України, щоб посилити її оборону проти невиправданої війни Росії. Ми стоїмо пліч-о-пліч з Україною", - оголосив держсекретар на сторінці у Twitter.

Оновлено 22:30.

У Пентагоні розповіли, що увійде до нового пакету військової допомоги Україні. В оборонному відомсті наголосили, що США разом з партнерами працюють над визначенням та наданням Україні необхідної зброї та обладнання.

Новий пакет американської допомоги включатиме: