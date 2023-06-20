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"Артилерійське знекровлення". Данілов назвав пріоритетне завдання ЗСУ на цей час

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Вівторок 20 червня 2023 18:57
"Артилерійське знекровлення". Данілов назвав пріоритетне завдання ЗСУ на цей час Фото: секретар РНБО Олексій Данілов (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Українські захисники одночасно ведуть як наступальні, так і оборонні дії. Одним із пріоритетів Сил оборони України на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данілова.

"Одним із пріоритетів СОУ (Сил оборони України - ред.) на цей час є передусім "артилерійське знекровлення" російських окупаційних військ, максимальне знищення артилерійських та інших систем вогневого ураження та їх розрахунків для розчищення театру бойових дій для операцій СОУ", - написав Данілов.

Також пріоритетом є знищення російських пунктів управління, складів боєприпасів, палива, продовольства, маршрутів забезпечення.

Секретар РНБО наголосив, що така робота українськими захисниками виконується на відмінно. За його словами, показники знищення ворожої техніки досягли чи не максимальних показників з моменту початку війни.

Контрнаступ ЗСУ

Контрнаступальні дії українських військових перейшли в активну фазу останніми днями. Водночас наші воїни вже звільнили низку населених пунктів у Запорізькій та Донецькій областях.

Зокрема, вчора стало відомо про деокупацію села П'ятихатки Запорізької області.

Також наразі українські війська мають успіх на Мелітопольському та Бердянському напрямках і закріплюються на зайнятих рубежах.

Як пише Reuters, військове керівництво України задіяло у контрнаступі 3 з 12 підготовлених бригад, у зв'язку з чим можна вважати, що основна битва ще попереду.

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