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"Артиллерийское обескровливание". Данилов назвал приоритетную задачу ВСУ на данный момент

Новина українською →
Вторник 20 июня 2023 18:57
"Артиллерийское обескровливание". Данилов назвал приоритетную задачу ВСУ на данный момент Фото: секретарь СНБО Алексей Данилов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские защитники одновременно ведут как наступательные, так и оборонительные действия. Одним из приоритетов Сил обороны Украины на данный момент является прежде всего "артиллерийское обескровливание" российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Одним из приоритетов СОУ (Сил обороны Украины - ред.) на данный момент является, прежде всего, "артиллерийское обескровливание" российских оккупационных войск, максимальное уничтожение артиллерийских и других систем огневого поражения и их расчетов для расчистки театра боевых действий для операций СОУ", - написал Данилов.

Также приоритетом является уничтожение российских пунктов управления, складов боеприпасов, топлива, продовольствия, маршрутов снабжения.

Секретарь СНБО отметил, что такая работа украинскими защитниками выполняется на отлично. По его словам, показатели уничтожения вражеской техники достигли максимальных показателей с момента начала войны.

Контрнаступление ВСУ

Контрнаступательные действия украинских военных перешли в активную фазу в последние дни. В то же время наши воины уже освободили ряд населенных пунктов в Запорожской и Донецкой областях.

В частности, вчера стало известно о деоккупации села Пятихатки Запорожской области.

Также украинские войска имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях и закрепляются на занятых рубежах.

Как пишет Reuters, военное руководство Украины задействовало в контрнаступлении 3 из 12 подготовленных бригад, в связи с чем можно считать, что основная битва еще впереди.

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Алексей Данилов Война России против Украины Контрнаступление ВСУ
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