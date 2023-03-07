Артилерія і міномети. Окупанти завдали 45 ударів по двох громадах у Сумській області
У вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли дві громади у Сумській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.
Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 територіальних громад області. Було зафіксовано 45 прильотів - з мінометів та артилерії:
- Білопільська громада: сьогодні по території громади здійснено мінометний обстріл - 8 "прильотів";
- Есманська громада: росіяни били з артилерії − 27 "прильотів" та мінометів - 10 прильотів.
"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в ОВА.
Нагадаємо, що у вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.
Раніше повідомлялось, що у понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли п'ять громад в Сумській області. Внаслідок обстрілів є руйнування.
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