Артилерія і міномети. Окупанти завдали 45 ударів по двох громадах у Сумській області

Фото: Окупанти завдали 45 ударів по двох громадах у Сумській області (GettyImages)

У вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли дві громади у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.