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Артилерія і міномети. Окупанти завдали 45 ударів по двох громадах у Сумській області

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Сумська область, Вівторок 07 березня 2023 21:46
Артилерія і міномети. Окупанти завдали 45 ударів по двох громадах у Сумській області Фото: Окупанти завдали 45 ударів по двох громадах у Сумській області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли дві громади у Сумській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сумської ОВА.

Протягом дня росіяни здійснили обстріли 2 територіальних громад області. Було зафіксовано 45 прильотів - з мінометів та артилерії:

  • Білопільська громада: сьогодні по території громади здійснено мінометний обстріл - 8 "прильотів";
  • Есманська громада: росіяни били з артилерії − 27 "прильотів" та мінометів - 10 прильотів.

"За повідомленнями військових, наразі оперативна обстановка на прикордонні Сумської області контрольована. Формування ворожих наступальних угруповань поблизу державного кордону не виявлено", - додали в ОВА.

Нагадаємо, що у вівторок, 7 березня, російські військові обстріляли прикордоння Сумської та Чернігівської областей.

Раніше повідомлялось, що у понеділок, 6 березня, російські війська обстріляли п'ять громад в Сумській області. Внаслідок обстрілів є руйнування.

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