Артиллерия и минометы. Оккупанты нанесли 45 ударов по двум громадам в Сумской области
Во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли две общины в Сумской области.
Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на страницу Сумской ОВА.
В течение дня россияне совершили обстрелы 2 территориальных общин области. Было зафиксировано 45 прилетов - из минометов и артиллерии:
- Белопольская община: сегодня по территории общины совершен минометный обстрел - 8 "прилетов";
- Эсманская община: россияне били из артиллерии - 27 "прилетов" и минометов - 10 прилетов.
"По сообщениям военных, оперативная обстановка на приграничье Сумской области контролируемая. Формирование вражеских наступательных группировок вблизи государственной границы не выявлено", - добавили в ОВА.
Напомним, что во вторник, 7 марта, российские военные обстреляли приграничье Сумской и Черниговской областей.
Ранее сообщалось, что в понедельник, 6 марта, российские войска обстреляли пять общин в Сумской области. В результате обстрелов есть разрушение.
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