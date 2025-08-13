Артилерія, дрони та солдати: що минулої доби росіяни втратили на фронті
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ за останню добу (GettyImages)
Минулої доби російська армія втратила на фронті 890 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема артилерію та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - 1066110 (+890) осіб;
- танків - 11099 (+1) од;
- бойових броньованих машин - 23127 (+8) од;
- артилерійських систем - 31429 (+23) од;
- РСЗВ - 1465 (+1) од;
- засоби ППО - 1207 (+2) од;
- літаків - 421 (+0) од;
- гелікоптерів - 340 (+0 од;)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50852 (+99) од;
- крилаті ракети - 3558 (+2) од;
- кораблі / катери- 28 (+0) од;
- підводні човни - один;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 58265 (+46);
- спеціальна техніка - 3937 (+0).
Втрати РФ
Нагадаємо, загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 980 осіб.
Також українські воїни знешкодили п'ять танків, п'ять бойових броньованих машин, 26 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, один засіб протиповітряної оборони, 107 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 106 одиниць автомобільної та одну одиницю спеціальної техніки окупантів.