Артилерія, дрони та солдати: що минулої доби росіяни втратили на фронті

Минулої доби російська армія втратила на фронті 890 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема артилерію та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 13 серпня 2025 року орієнтовно склали: особового складу - 1066110 (+890) осіб;

танків - 11099 (+1) од;

бойових броньованих машин - 23127 (+8) од;

артилерійських систем - 31429 (+23) од;

РСЗВ - 1465 (+1) од;

засоби ППО - 1207 (+2) од;

літаків - 421 (+0) од;

гелікоптерів - 340 (+0 од;)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50852 (+99) од;

крилаті ракети - 3558 (+2) од;

кораблі / катери- 28 (+0) од;

підводні човни - один;

автомобільна техніка та автоцистерни - 58265 (+46);

спеціальна техніка - 3937 (+0).