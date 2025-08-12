Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу

Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу (GettyImages)

Минулої доби російська армія втратила на фронті 980 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та дрони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2025 року орієнтовно склали: особового складу - 1065220 (+980) осіб;

танків - 11098 (+5) од;

бойових броньованих машин - 23119 (+5) од

артилерійських систем - 31406 (+26) од

РСЗВ - 1464 (+2) од

засоби ППО - 1205 (+1) од

літаків / aircraft - 421;

гелікоптерів - 340;

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50753 (+107);

крилаті ракети - 3556;

кораблі / катери - 28;

підводні човни - один;

автомобільна техніка та автоцистерни - 58219 (+106);

спеціальна техніка - 3937 (+1).