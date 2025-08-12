Сотні дронів, солдати та автотехніка: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу
Ілюстративне фото: Генштаб оновив втрати РФ на фронті за добу (GettyImages)
Минулої доби російська армія втратила на фронті 980 солдатів. А також різну військову техніку, зокрема танки та дрони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 серпня 2025 року орієнтовно склали:
- особового складу - 1065220 (+980) осіб;
- танків - 11098 (+5) од;
- бойових броньованих машин - 23119 (+5) од
- артилерійських систем - 31406 (+26) од
- РСЗВ - 1464 (+2) од
- засоби ППО - 1205 (+1) од
- літаків / aircraft - 421;
- гелікоптерів - 340;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 50753 (+107);
- крилаті ракети - 3556;
- кораблі / катери - 28;
- підводні човни - один;
- автомобільна техніка та автоцистерни - 58219 (+106);
- спеціальна техніка - 3937 (+1).
Ситуація на фронті
Нагадаємо, за даними Генштабу, з початку доби станом на 18:00 вздовж лінії фронту відбулося 65 бойових зіткнень. В епіцентрі боїв - Покровський напрямок.
Зокрема, за попередню добу втрати російської армії склали 1000 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 4 танки, 7 бойових броньованих машин, 37 артилерійських систем, 191 дрон та іншу техніку ворога.