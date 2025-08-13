Артиллерия, дроны и солдаты: что за прошедшие сутки россияне потеряли на фронте

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 890 солдат. А также различную военную технику, в частности артиллерию и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 августа 2025 года ориентировочно составили: личного состава - 1066110 (+890) чел;

танков - 11099 (+1) ед;

боевых бронированных машин - 23127 (+8) ед;

артиллерийских систем - 31429 (+23) ед;

РСЗО - 1465 (+1) ед;

средства ПВО - 1207 (+2) ед;

самолетов - 421 (+0) ед;

вертолетов - 340 (+0 ед;)

БПЛА оперативно-тактического уровня - 50852 (+99) ед;

крылатые ракеты - 3558 (+2) ед;

корабли/катера - 28 (+0) ед;

подводные лодки - одна;

автомобильная техника и автоцистерны - 58265 (+46);

специальная техника - 3937 (+0).