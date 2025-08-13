ua en ru
Артиллерия, дроны и солдаты: что за прошедшие сутки россияне потеряли на фронте

Среда 13 августа 2025 07:57
Артиллерия, дроны и солдаты: что за прошедшие сутки россияне потеряли на фронте Иллюстративное фото: Генштаб обновил потери РФ за последние сутки (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

За прошедшие сутки российская армия потеряла на фронте 890 солдат. А также различную военную технику, в частности артиллерию и дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 13 августа 2025 года ориентировочно составили:

  • личного состава - 1066110 (+890) чел;
  • танков - 11099 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 23127 (+8) ед;
  • артиллерийских систем - 31429 (+23) ед;
  • РСЗО - 1465 (+1) ед;
  • средства ПВО - 1207 (+2) ед;
  • самолетов - 421 (+0) ед;
  • вертолетов - 340 (+0 ед;)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 50852 (+99) ед;
  • крылатые ракеты - 3558 (+2) ед;
  • корабли/катера - 28 (+0) ед;
  • подводные лодки - одна;
  • автомобильная техника и автоцистерны - 58265 (+46);
  • специальная техника - 3937 (+0).

Напомним, всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 980 человек.

Также украинские воины обезвредили пять танков, пять боевых бронированных машин, 26 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, одно средство противовоздушной обороны, 107 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 106 единиц автомобильной и одну единицу специальной техники оккупантов.

