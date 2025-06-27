Артилеристи ЗСУ відпрацювали по ворожих гарматах на Запорізькому напрямку (відео)

Втрати Росії у війні

Від початку повномасштабного вторгнення російські терористи втратили більше мільйона одиниць живої сили.

Лише за минулу добу, 26 червня, втрати ворога склали ще 970 солдатів. Також Сили оборони уразили:

один танк;

чотири бойові броньовані машини;

13 артилерійських систем;

87 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;

89 одиниць автомобільної техніки окупантів.

На початку травня розвідники бригади "Чорний ліс" показали, як знищили російську установку протиповітряної оборони (ППО) "Бук-М3", вартість якої перевищує 40 млн доларів.

Також нещодавно бійці Сил спеціальних операцій (ССО) провели зразкову операцію на Покровському напрямку, під час якої знищили штурмову групу росіян. Одного з терористів вдалось взяти у полон.

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