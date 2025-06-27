За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки
Протягом минулої доби, 26 червня, на фронті відбулось 187 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).
"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника", - пише Генштаб.
Ситуація на фронті
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів штурмував поблизу населених пунктів Глибоке, Зибине, Вовчанськ, Красне Перше, Кам’янка, Кіндрашівка, Мала Шапківка.
На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.
На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського.
На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.
На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.
На Покровському напрямку зупинено 56 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне й не тільки.
На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар й не тільки.
Фото: карта бойових дій (facebook.com/GeneralStaff.ua)
На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.
На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.
Втрати Росії
Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 1,016 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 970 солдатів. Також
Сили оборони уразили:
- один танк;
- чотири бойові броньовані машини;
- 13 артилерійських систем;
- 87 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;
- 89 одиниць автомобільної техніки окупантів.
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