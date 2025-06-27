За добу майже 190 боїв. Генштаб назвав найгарячіші напрямки

Протягом минулої доби, 26 червня, на фронті відбулось 187 бойових зіткнень. Найбільше ворог тиснув на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінк у Генерального штабу Збройних сил України (ЗСУ).

На Гуляйпільському та Оріхівському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив п’ять безрезультатних спроб наступу, зазнав втрат та відступив.

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 25 атак поблизу населених пунктів Зірка, Ялта, Запоріжжя, Багатир, Федорівка, Комар й не тільки.

На Покровському напрямку зупинено 56 штурмових дій ворога у районах населених пунктів Полтавка, Малинівка, Шевченко Перше, Мирне й не тільки.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 23 атаки неподалік Торецька, Дачного, Щербинівки, Олександро-Калинового, Диліївки, Романівки, Яблунівки та Русиного Яру.

На Краматорському напрямку окупанти п’ять разів атакували в напрямках Маркового, Білої Гори та Бондарного.

На Сіверському напрямку ворог здійснив дві спроби йти вперед в напрямках Виїмки та Федорівки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 18 разів поблизу населених пунктів Греківка, Новий Мир, Рідкодуб, та в напрямках Ольгівки, Середнього, Колодязів, Зеленої Долини, Торського.

На Куп’янському напрямку відбулося дев’ять атак поблизу Голубівки, Кіндрашівки, Степової Новоселівки, Зеленого Гаю та у напрямках Петропавлівки й Нової Кругляківки.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські воїни відбили 28 атак загарбників.

"За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 16 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та один пункт управління противника", - пише Генштаб.

Втрати Росії

Від початку повномасштабної війни Росія втратила більше 1,016 млн одиниць живої сили. Лише за минулу добу втрати ворога склали ще 970 солдатів. Також

Сили оборони уразили:

один танк;

чотири бойові броньовані машини;

13 артилерійських систем;

87 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня;

89 одиниць автомобільної техніки окупантів.

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