Артиллеристы ВСУ отработали по вражеским пушкам на Запорожском направлении (видео)

Потери России в войне

С начала полномасштабного вторжения российские террористы потеряли более миллиона единиц живой силы.

Только за минувшие сутки, 26 июня, потери врага составили еще 970 солдат. Также Силы обороны поразили:

один танк;

четыре боевые бронированные машины;

13 артиллерийских систем;

87 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня;

89 единиц автомобильной техники оккупантов.

В начале мая разведчики бригады "Черный лес" показали, как уничтожили российскую установку противовоздушной обороны (ПВО) "Бук-М3", стоимость которой превышает 40 млн долларов.

Также недавно бойцы Сил специальных операций (ССО) провели образцовую операцию на Покровском направлении, во время которой уничтожили штурмовую группу россиян. Одного из террористов удалось взять в плен.

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