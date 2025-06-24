ССО знищили штурмову групу РФ на Покровському напрямку: деталі операції
Українські Сили спецоперацій провели зразкову операцію на Покровському напрямку. Знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ССО у Telegram.
На Покровському напрямку бійці 144-го центру ССО спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, мінометних і гранатометних розрахунків ліквідували штурмову групу російських військових.
Саме ця група напередодні зірвала ротацію українських підрозділів, убивши одного бійця та поранивши іншого.
За інформацією ССО, операція почалася з удару FPV-дронів по тепловозу, в якому ховалися окупанти. Внаслідок вибуху в локомотиві почалася пожежа. Шестеро російських військових спробували втекти — пʼятеро з них були знищені під час втечі.
Один з поранених вдав мертвого, але був виявлений екіпажами скидів "Боцмана" та "Велика".
За допомогою дронів його спрямували до українських позицій, де бійці ССО затримали його та евакуювали на бронемашині.
Операції ССО
Нагадаємо, бійці Сил спецоперацій ЗСУ взяли в полон кілька десятків російських морпіхів у Курській області. При цьому військовослужбовців 810-ї бригади морської піхоти РФ полонили, коли в країні-агресорі відзначають день морської піхоти.
Також повідомлялося, що воїни 8-го полку ССО ЗСУ також здійснили наліт на позиції військ РФ у Курській області. Тоді було ліквідовано 10 окупантів, ще трьох взято в полон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.