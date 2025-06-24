ССО знищили штурмову групу РФ на Покровському напрямку: деталі операції

Українські Сили спецоперацій провели зразкову операцію на Покровському напрямку. Знищено штурмову групу ворога, один окупант узятий у полон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію ССО у Telegram .

На Покровському напрямку бійці 144-го центру ССО спільно з операторами розвідувальних БпЛА, FPV-дронів, скидів, мінометних і гранатометних розрахунків ліквідували штурмову групу російських військових.

Саме ця група напередодні зірвала ротацію українських підрозділів, убивши одного бійця та поранивши іншого.

За інформацією ССО, операція почалася з удару FPV-дронів по тепловозу, в якому ховалися окупанти. Внаслідок вибуху в локомотиві почалася пожежа. Шестеро російських військових спробували втекти — пʼятеро з них були знищені під час втечі.

Один з поранених вдав мертвого, але був виявлений екіпажами скидів "Боцмана" та "Велика".

За допомогою дронів його спрямували до українських позицій, де бійці ССО затримали його та евакуювали на бронемашині.