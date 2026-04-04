Artemis II вже на пів шляху до Місяця: NASA показало вражаючі фото Землі

Екіпаж Artemis II досяг важливої позначки на шляху до Місяця й передав перші детальні фото Землі з глибокого космосу. Це перший з 1972 року політ людей за межі навколоземної орбіти.
За даними NASA, перші видовищні фото Землі зробив командир місії Рейд Вайзмен після завершення маневру, який вивів Orion на траєкторію польоту до Місяця.
"Ми всі колективно висловили радість… Ми можемо побачити Місяць із стикувального люка прямо зараз. Це прекрасне видовище", - заявила астронавтка Крістіна Кох.
На момент публікації кадрів космічний корабель перебував на відстані близько 228 500 км від Землі та 212 000 км від Місяця. Віху півдороги екіпаж подолав приблизно через два дні, п’ять годин і 24 хвилини після старту.
Одне з оприлюднених фото під назвою "Hello, World" показує Атлантичний океан, підсвічену атмосферу Землі та зелені полярні сяйва на обох полюсах. На кадрі також видно західну частину Сахари, Іберійський півострів, схід Південної Америки та яскраву Венеру.
Інші фото демонструють Землю на межі дня і ночі, а також кадр, де майже вся планета занурена в темряву, а в нічному боці мерехтять вогні міст.
Місія Artemis II зараз рухається круговою траєкторією, яка має провести екіпаж навколо зворотного боку Місяця і повернути назад на Землю. Це перший випадок із 1972 року, коли люди залишили межі навколоземної орбіти.
Нагадаємо, у ніч проти 2 квітня NASA успішно запустило місію Artemis II - перший за понад 50 років пілотований політ до Місяця. Ракета з космічним кораблем Orion стартувала з Флориди для восьмиденного обльоту супутника Землі з подальшим поверненням.
Водночас уже під час польоту місія зіткнулася з першими технічними труднощами. Зокрема, екіпаж повідомив про збій у роботі космічного туалету після того, як на борту замиготів індикатор несправності, що сигналізував про проблему з контролером. Після цього астронавти звернулися до наземних фахівців.