Artemis II уже на полпути к Луне: NASA показало впечатляющие фото Земли

По данным NASA, первые зрелищные фото Земли сделал командир миссии Рейд Уайзмен после завершения маневра, который вывел Orion на траекторию полета к Луне.

"Мы все коллективно выразили радость... Мы можем увидеть Луну из стыковочного люка прямо сейчас. Это прекрасное зрелище", - заявила астронавт Кристина Кох.

На момент публикации кадров космический корабль находился на расстоянии около 228 500 км от Земли и 212 000 км от Луны. Веху полпути экипаж преодолел примерно через два дня, пять часов и 24 минуты после старта.

Одно из обнародованных фото под названием "Hello, World" показывает Атлантический океан, подсвеченную атмосферу Земли и зеленые полярные сияния на обоих полюсах. На кадре также видно западную часть Сахары, Иберийский полуостров, восток Южной Америки и яркую Венеру.

Другие фото демонстрируют Землю на границе дня и ночи, а также кадр, где почти вся планета погружена в темноту, а в ночной стороне мерцают огни городов.

Фото: ночная сторона Земли, снятая с борта Orion во время миссии Artemis II (NASA)

Миссия Artemis II сейчас движется по круговой траектории, которая должна провести экипаж вокруг обратной стороны Луны и вернуть обратно на Землю. Это первый случай с 1972 года, когда люди покинули пределы околоземной орбиты.