Арсенали порожні: США відкладають постачання зброї до ЄС, а значить і до України

Затримки стосуються контрактів, які були підписані та оплачені заздалегідь, кажуть джерела агенції. Мова йде про декілька держав, які займають стратегічно важливі позиції на континенті.

Найбільше занепокоєння висловлюють у Балтійському регіоні та Скандинавії. Саме ці країни мають спільний кордон із РФ й постачання зброї для них - це питання безпеки. Звичайно, Європі доводиться ділитись зброєю і з Україною, тому затримка негативно відіб'ється на всіх.

Зброю купували в рамках програми Foreign Military Sales (FMS) - це офіційний механізм, де уряд США виступає посередником. Але навіть державні гарантії не рятують від дефіциту. США вже повідомили союзників про затримки.

Виснаження запасів: від України до Ірану

Арсенали США не безмежні, а війна проти Ірану, яка почалася з масованих авіаударів 28 лютого, стала "останньою краплею". Але проблеми почалися набагато раніше.

Американські запаси скорочувалися поступово:

з 2022 року - через допомогу Україні у відбитті російської агресії;

з кінця 2023 року - через військову підтримку Ізраїлю в Секторі Гази;

з початку 2026 року - через пряме зіткнення з Тегераном.

Особливий дефіцит спостерігається у сегменті систем ППО. Тегеран випустив сотні ракет і дронів по країнах Перської затоки й для їх перехоплення США масово використовують ракети PAC-3 Patriot. Це саме ті перехоплювачі, які критично необхідні Україні для захисту від російської балістики та європейським країнам для стримування РФ.

Дипломатична напруга та "претензії" Вашингтона

У європейських столицях зростає роздратування й чиновники скаржаться, що затримки ставлять їх у скрутне становище. Дехто вже закликає переорієнтуватися на зброю виключно європейського виробництва.

США роками тиснули на партнерів по НАТО, щоб ті купували саме американське. Тепер Вашингтон не може виконати власні обіцянки.

У Білого дому чиновники звинувачують Європу в пасивності. Вони стверджують: зброя потрібна на Близькому Сході, бо європейці не допомагають США та Ізраїлю відкрити Ормузьку протоку.