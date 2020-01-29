"Арсенал" отказался от трансфера футболиста "Шахтера"

Лондонский "Арсенал" объявил о переходе в команду защитника бразильского "Фламенго" Пабло Мари. Об этом информирует пресс-служба английского клуба.

Испанский игрок проведет остаток сезона-2019/20 в составе "канониров" на правах аренды. В соглашении между клубами прописана опция, дающая "Арсеналу" право оформить трансфер на постоянной основе летом 2020 года.

Отметим, что параллельно с Мари лондонцы рассматривали на эту позицию игрока "Шахтера" Николая Матвиенко. Клубы уже достигли договоренности, однако дончане отказались от варианта с арендой игрока. В итоге "Арсенал" выбрал футболиста из чемпионата Бразилии и, скорее всего, откажется от трансфера украинца.

Мари выступал за "Фламенго" с января 2019 года, в составе этой команды он стал чемпионом Бразилии и обладателем Кубка Либертадорес. На счету защитника 22 матча за "красно-черных", в которых он забил два гола.

Напомним, донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. На стадии 1/16 финала Лиги Европы чемпион УПЛ встретится с португальской "Бенфикой".