"Шахтер" не намерен отдавать Матвиенко в аренду "Арсеналу"

Фото: Николай Матвиенко (shakhtar.com)

"Горняки" настаивают на полной продаже

Донецкий "Шахтер" не хочет отпускать в лондонский "Арсенал" своего защитника Николая Матвиенко на правах аренды. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Кроме того, по информации источника, также "горняки" не настроены продавать своего футболиста за небольшую сумму. Переговоры между клубами продолжаются.

Накануне сообщалось, что лондонцы уладили с "Шахтером" переход защитника на правах аренды за 5,3 млн евро и с опцией обязательного выкупа за 26 млн евро. Однако "горняки" оценивают украинца в 30 млн фунтов и не намерены его отпускать за меньшие деньги.

"Канониры" также ведут переговоры с испанским центрбеком бразильского клуба "Фламенго" Пабло Мари.

Действующий контракт Матвиенко с дончанами рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Также в активе центрального защитника 26 поединков за сборную Украины.

Напомним, донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. На стадии 1/16 финала Лиги Европы чемпион УПЛ встретится с португальской "Бенфикой".