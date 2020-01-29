ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Шахтер" не намерен отдавать Матвиенко в аренду "Арсеналу"

Новости » Спорт     29.01.2020 - 11:22
"Шахтер" не намерен отдавать Матвиенко в аренду "Арсеналу"
Фото: Николай Матвиенко (shakhtar.com)

"Горняки" настаивают на полной продаже

Донецкий "Шахтер" не хочет отпускать в лондонский "Арсенал" своего защитника Николая Матвиенко на правах аренды. Об этом сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Кроме того, по информации источника, также "горняки" не настроены продавать своего футболиста за небольшую сумму. Переговоры между клубами продолжаются.

Накануне сообщалось, что лондонцы уладили с "Шахтером" переход защитника на правах аренды за 5,3 млн евро и с опцией обязательного выкупа за 26 млн евро. Однако "горняки" оценивают украинца в 30 млн фунтов и не намерены его отпускать за меньшие деньги.

"Канониры" также ведут переговоры с испанским центрбеком бразильского клуба "Фламенго" Пабло Мари.

Действующий контракт Матвиенко с дончанами рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Также в активе центрального защитника 26 поединков за сборную Украины.

Напомним, донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. На стадии 1/16 финала Лиги Европы чемпион УПЛ встретится с португальской "Бенфикой".

ПСЖ хочет удержать ведущего игрока новым улучшенным контрактом Помощник Гвардиолы в "Манчестер Сити" возглавил "Арсенал"
Новости Украины АрсеналШахтертрансферы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь