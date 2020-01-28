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"Арсенал" уладил все детали с "Шахтером" по трансферу Матвиенко

Новости » Спорт     28.01.2020 - 13:31
"Арсенал" уладил все детали с "Шахтером" по трансферу Матвиенко
Фото: Николай Матвиенко (shakhtar.com)

Однако окончательное решение еще не принято

Английский футбольный клуб "Арсенал" уладил все детали по возможному трансферу украинского защитника "Шахтера" Николая Матвиенко. Об этом сообщает zbirna.com.

Отмечается, что лондонцы еще не приняли окончательное решение. "Канониры" выбирают между украинцем и испанским центрбеком бразильского клуба "Фламенго" Пабло Мари. Однако стороны пока не пришли к согласию по условиям трансфера. Бразильцы настаивают на немедленном выкупе игрока, а англичане желают оформить арендное соглашение до конца сезона с правом возможной покупки.

Ранее "Арсенал" предложил "Шахтеру" вариант с арендой Матвиенко до конца сезона за 4,5 млн фунтов, а в соглашении будет прописано обязательство выкупа за 22 млн фунтов. В свою очередь, "горняки" оценивают украинца в 30 млн фунтов и не намерены его отпускать за меньшие деньги.

Действующий контракт Матвиенко с дончанами рассчитан до лета 2021 года. В нынешнем сезоне 23-летний игрок провел 21 матч за "Шахтер" во всех турнирах, забив один гол и отдав одну результативную передачу. Также в активе центрального защитника 26 поединков за сборную Украины.

Напомним, донецкий клуб остался единственным представителем Украины в еврокубках сезона 2019/20. На стадии 1/16 финала Лиги Европы чемпион УПЛ встретится с португальской "Бенфикой".

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