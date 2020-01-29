"Арсенал" відмовився від трансферу футболіста "Шахтаря"

Лондонський "Арсенал" оголосив про перехід в команду захисника бразильського "Фламенго" Пабло Марі. Про це інформує прес-служба англійського клубу.

Іспанська гравець проведе залишок сезону-2019/20 в складі "канонірів" на правах оренди. В угоді між клубами прописана опція, що дає "Арсеналу" право оформити трансфер на постійній основі влітку 2020 року.

Відзначимо, що паралельно з Марі лондонці розглядали на цю позицію гравця "Шахтаря" Миколи Матвієнка. Клуби вже досягли домовленості, проте "Арсенал" все-таки вибрав футболіста з чемпіонату Бразилії і, швидше за все, відмовиться від трансферу українця.

Марі виступав за "Фламенго" з січня 2019 року, в складі цієї команди він став чемпіоном Бразилії і володарем Кубка Лібертадорес. На рахунку захисника 22 матчі за "червоно-чорних", в яких він забив два голи.