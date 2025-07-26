Ароматное сливовое варенье на сковороде: быстрый рецепт без хлопот
Рецепт вкусного сливового варенья на сковороде (коллаж: РБК-Украина)
Сливовое варенье можно приготовить не только традиционным способом в большой кастрюле, но и значительно быстрее - на сковороде. Такой метод сохраняет насыщенный вкус и красивый цвет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Instagram-страницу фудблогера Юлии Симончук.
Сливовое варенье на сковородке: легкий рецепт
На 0,5 л варенья нужны такие ингредиенты:
- сливы - 0,5 л
- сахар - 0,5 л
- лимонная кислота - на кончик ножа
Способ приготовления
Сливы стоит разрезать на несколько частей, выложить в сковородку и поставить на максимальный огонь. С момента закипания протушите 5 мин, периодически помешивая.
После этого добавьте сахар и еще готовьте 5 мин. Далее добавьте лимонную кислоту и еще кипятите 1 мин.
Снимите с огня и переложите варенье в стерильные банки и закройте крышкой.
Рецепт сливового варенья (фото: кадр из видео)
Вас может заинтересовать
- Рецепт компота из вишен на зиму без стерилизации и варки
- Основные ошибки при варке компота, которых стоит избегать
- Названы лучшие консервации, которые стоит сделать в июле