Арнольд Шварценеггер розкрив свій секрет довголіття: усе в одному фрукті

У свої 78 років Арнольд Шварценеггер продовжує вражати фізичною формою. Легендарний бодибілдер та актор підтримує здоров'я завдяки трьом основним продуктам у своєму раціоні.

Який саме фрукт серед цих трьох продуктів обожнює актор, розповідає РБК-Україна з посиланням на Thesportrush.

Що каже актор про банани

Арні дуже любить три продукти - сочевицю, протеїновий порошок та банани.

"Містер Олімпія" особливо виділяє саме банани, стверджуючи, що вони можуть перевершити багато протеїнових коктейлів і бути більш корисними для здоров'я.

"Банани - це продукт, який багато хто недооцінює через вміст природного цукру. Однак, це одна з найпростіших дієтичних змін, які ви можете зробити, щоб піклуватися про своє серце та загальне самопочуття. Попри це, деякі люди все ще їх критикують", - додає він.

Чому банани - це суперфуд?

Наукові дослідження підтверджують слова Арнольда.

Збільшення споживання всього на 1,6 грама калію на день, а це кількість, яку забезпечують кілька бананів пов’язано з 21% зниженням ризику інсульту, згідно з аналізом BioSpace, що охопив понад 247 000 дорослих.

Крім того, Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) рекомендує щоденне споживання 3,5 грама калію. Цей важливий електроліт, що міститься в бананах, є ключовим для здоров'я серцево-судинної системи.

Банани піклуються не лише про серце. National Library of Medicine доводить, що зелені банани багаті на резистентний крохмаль, який сприяє здоров'ю кишківника та допомагає контролювати вагу.

Це також джерело енергії, яке допомагає спортсменам підтримувати стабільну продуктивність під час тренувань, подібно до спортивних напоїв.

Експерти також радять вживати зелені банани кілька разів на тиждень, щоб отримати всі їхні пребіотичні властивості.