Арнольд Шварценеггер раскрыл свой секрет долголетия: все в одном фрукте
В свои 78 лет Арнольд Шварценеггер продолжает поражать физической формой. Легендарный бодибилдер и актер поддерживает здоровье благодаря трем основным продуктам в своем рационе.
Какой именно фрукт среди этих трех продуктов обожает актер, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Thesportrush.
Что говорит актер о бананах
Арни очень любит три продукта - чечевицу, протеиновый порошок и бананы.
"Мистер Олимпия" особенно выделяет именно бананы, утверждая, что они могут превзойти многие протеиновые коктейли и быть более полезными для здоровья.
"Бананы - это продукт, который многие недооценивают из-за содержания природного сахара. Однако, это одно из самых простых диетических изменений, которые вы можете сделать, чтобы заботиться о своем сердце и общем самочувствии. Несмотря на это, некоторые люди все еще их критикуют", - добавляет он.
Почему бананы - это суперфуд?
Научные исследования подтверждают слова Арнольда.
Увеличение потребления всего на 1,6 грамма калия в день, а это количество, которое обеспечивают несколько бананов связано с 21% снижением риска инсульта, согласно анализу BioSpace, охватившему более 247 000 взрослых.
Кроме того, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует ежедневное потребление 3,5 грамма калия. Этот важный электролит, содержащийся в бананах, является ключевым для здоровья сердечно-сосудистой системы.
Бананы заботятся не только о сердце. National Library of Medicine доказывает, что зеленые бананы богаты резистентным крахмалом, который способствует здоровью кишечника и помогает контролировать вес.
Это также источник энергии, который помогает спортсменам поддерживать стабильную производительность во время тренировок, подобно спортивным напиткам.
Эксперты также советуют употреблять зеленые бананы несколько раз в неделю, чтобы получить все их пребиотические свойства.
Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.