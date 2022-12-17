В армію Білорусі надходить нова спеціальна військова техніка, - "Гаюн"

До військ радіоелектронної боротьби Збройних сил Білорусі надійшли нові зразки спеціальної військової техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Беларускі Гаюн".
"Гаюн" зазначає, що, судячи з опублікованих Міноборони фотографій, всього було передано не менше 6 одиниць техніки:
Повідомляється, що техніку було передано 228 окремому полку радіоелектронної боротьби (з наземними засобами) Вітебської області та 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби Мінської області.
Як повідомлялося раніше, командувач ОК "Південь" генерал-майора Андрій Ковальчук вважає, що Росія знову може спробувати вторгнутися з півночі. Це може статися приблизно до "річниці" її першої невдалої спроби "взяти Київ" у лютому.
При цьому аналітики ISW вважають, що росіяни навряд чи зможуть взяти Київ навіть якщо знову нападуть з території Білорусі.
Про те, що відомо про можливий повторний наступ окупантів та нові погрози, читайте - у матеріалі РБК-Україна.
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