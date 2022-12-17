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В армию Беларуси поступает новая специальная военная техника, - "Гаюн"

Фото: в армию Беларуси поступает новая специальная военная техника (t.me/Hajun_BY)
Автор: Елизавета Драбкина

В войска радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил Беларуси поступили новые образцы специальной военной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

"Гаюн" отмечает, что судя по опубликованным Минобороны фотографиям, всего было передано не менее 6 единиц техники:

  • станция помех УКВ связи Р-934УМ2 "Гроза-6" (на шасси автомобиля МАЗ).
  • пункт управления подразделениями радиоэлектронной борьбы Р-330КБ (на шасси автомобиля "Урал").
  • станция Р-327 "Кветка"" (на шасси автомобиля МАЗ).
  • комплекс радиомониторинга и подавления УКВ-связи "Щит МДМ" (на шасси автомобиля КамАЗ).

Сообщается, что техника была передана 228 отдельному полку радиоэлектронной борьбы (с наземными средствами) Витебской области и 10 отдельному батальону радиоэлектронной борьбы Минской области.

Как сообщалось ранее, командующий ОК "Юг", генерал-майора Андрей Ковальчук считает, что Россия снова может попытаться вторгнуться с севера. Это может произойти примерно к "годовщине" ее первой неудачной попытки "взять Киев" в феврале.

При этом аналитики ISW считают, что россияне вряд ли смогут взять Киев, даже если снова нападут с территории Беларуси.

О том, что известно о возможном повторном наступлении оккупантов и новых угрозах, читайте - в материале РБК-Украина.

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