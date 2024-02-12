До "Армії відновлення" набрали майже 88 тисяч українців. Скільки їм платять
В "Армію відновлення" вдалося набрати майже 88 тисяч українців, вони займаються розбором завалів і будівництвом захисних споруд.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу зайнятості.
Яку зарплату отримують в "Армії відновлення"
"На виплату заробітної плати за участь у суспільно корисних роботах профінансовано вже 582 млн гривень", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що оплата за суспільно корисні роботи наразі становить 10 650 грн за повний відпрацьований місяць.
Яку роботу виконують
Служба зайнятості повідомила, що їй вдалося залучити до роботи 87 852 особи. Лідером з набору людей стала Харківська область, далі Донецька, Київська, Полтавська та Чернігівська області.
Фото: Інфографіка (t.me/SESofUkraine)
"Армія відновлення" займається:
- допомогою постраждалим унаслідок бойових дій;
- будівництвом захисних споруд;
- наданням соціальних послуг у "Пунктах незламності";
- розвантаженням і фасуванням гуманітарної допомоги;
- роботою з подолання наслідків повені, ліквідацією пошкодження Каховської ГЕС;
- плетінням маскувальних сіток;
- розбором завалів.
Що відомо про цей проект
Восени 2022 року перша віцепрем'єр, міністр економіки України Юлія Свириденко сказала, що в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їхню участь у суспільно корисних роботах.
Уже в січні минулого року стало відомо, що в рамках проекту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт було залучено майже 4500 безробітних, а на оплату їхньої праці спрямували вже 29 мільйонів гривень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.