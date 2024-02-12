В "Армию восстановления" набрали почти 88 тысяч украинцев. Сколько им платят
В "Армию восстановления" удалось набрать почти 88 тысяч украинцев, они занимаются разбором завалов и строительством защитных сооружений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу занятости.
Какую зарплату получают в "Армии восстановления"
"На выплату заработной платы за участие в общественно полезных работах профинансировано уже 582 млн гривен", - говорится в сообщении.
Отмечается, что оплата за общественно полезные работы сейчас составляет 10 650 грн за полный отработанный месяц.
Какую работу выполняют
Служба занятости сообщила, что ей удалось привлечь к работе 87 852 человека. Лидером по набору людей стала Харьковская область, далее Донецкая, Киевская, Полтавская и Черниговская области.
Фото: Инфографика (t.me/SESofUkraine)
"Армия восстановления" занимается:
- помощью пострадавшим в результате боевых действий;
- строительством защитных сооружений;
- предоставлением социальных услуг в "Пунктах несокрушимости";
- разгрузкой и фасовкой гуманитарной помощи;
- работой по преодолению последствий наводнения, ликвидацией повреждения Каховской ГЭС;
- плетением маскировочных сетей;
- разбором завалов.
Что известно об этом проекте
Осенью 2022 года первый вицепремьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко сказала, что в Украине активизируют механизм привлечения безработных граждан в "Армию восстановления" страны через их участие в общественно полезных работах.
Уже в январе прошлого года стало известно, что в рамках проекта Армия восстановления к выполнению общественно полезных работ было привлечено почти 4500 безработных, а на оплату их труда направили уже 29 миллионов гривен.
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