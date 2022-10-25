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Безробітних українців залучатимуть до "Армії відновлення": що відомо

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Україна, Вівторок 25 жовтня 2022 18:12
Безробітних українців залучатимуть до "Армії відновлення": що відомо Фото: В Україні до "армії відновлення" будуть залучати безробітних (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

В Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву першого віце-прем'єр-міністра Юлії Свириденко.

"Через війну в країні очікується досить високий рівень безробіття - близько 30% за підсумками року, і це є серйозним викликом для держави. Тому Уряд розробив і запропонував механізм, за яким тимчасово безробітних можна залучати до виконання суспільно корисних робіт, в яких є потреба в регіонах", - заявила Свириденко.

Безробітних українців залучатимуть до &quot;Армії відновлення&quot;: що відомо

За її словами, в Україні є дві армії. Перша захищає країну на фронті, а інша працює. Люди, які з різних причин залишились без роботи, зможуть долучитись до "Армії відновлення" країни. При цьому держава оплатить їхню роботу на рівні мінімальної зарплати, яка з жовтня складає 6700 гривень. Свириденко привела приблизний приклад можливих завдань та видів роботи:

  • облаштування та укріплення блок-постів, вирубка дерев для формування окопів;

  • заготівля дров для військових та населення;

  • розбір завалів та відновлення житлових будинків, інших приміщень, пошкоджених у результаті бойових дій;

  • укріплення дамб;

  • розчищення автомобільних доріг від завалів;

  • розвантаження гуманітарної допомоги;

  • облаштування підвальних приміщень у багатоповерхових будинках, школах під укриття;

  • ремонтно-відновлювальні роботи у приміщеннях соціальної сфери;

  • надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, людям з інвалідністю, людям літнього віку.

Організаторами таких робіт має бути військове командування спільно з обласними військовими адміністраціями. До таких видів робіт залучатимуться всі працездатні особи, зокрема, зареєстровані безробітні та внутрішньо переміщені особи, які не мають обмежень за станом здоров’я. З учасниками таких робіт укладатимуться строкові трудові договори відповідно до законодавства.

"На сьогодні суспільно корисні роботи вже запроваджені в Сумській та Чернігівській областях. Так, в Сумській області такі роботи запроваджені у 18 територіальних громадах з 26, де не ведуться активні бойові дії, на них працевлаштовано майже 400 безробітних. В Чернігівській області до виконання таких робіт залучено 78 безробітних", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Мінфін спрогнозував зменшення кількості працюючих українців у 2022 році.

Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз рівня безробіття в Україні за методологією Міжнародної організації праці на 2022 рік до 28,9%. За даними НБУ, у 2021 році безробіття становило 9,8%.

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