До "Армії відновлення" вже залучено майже 4500 безробітних: подробиці
В рамках проекту "Армія відновлення" до виконання суспільно корисних робіт було залучено майже 4500 безробітних, а на оплату їхньої праці направили вже 29 мільйонів гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра економіки України Тетяни Бережної.
"Ми продовжуємо залучати безробітних до відбудови країни та вже з січня до Армії відновлення долучилось майже 800 осіб, яким держава виплатила за виконання суспільно корисних робіт 5 млн гривень", - зазначила Тетяна Бережна.
Заступниця міністра зазначила, що загалом зі старту проекту в кінці вересня 4,5 тисячі людей. Вони тривалий час були без роботи, а таким чином змогли її отримати. За виконання робіт оплату в розмірі щонайменше 6700 гривень.
Зокрема, нині суспільно корисні роботи проводяться у Сумській, Київській, Полтавській, Донецькій, Чернігівській, Рівненській, Запорізькій, Житомирській, Волинській областях. Найбільше безробітних залучено у Полтавській області - 1257 осіб, Сумській - 887 осіб, Київській області - 809 осіб.
Види суспільно корисних робіт залежать від потреб конкретного регіону. Найчастіше людей залучають до:
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розбору завалів та відновлення житлових будинків і приміщень, пошкоджених в результаті бойових дій;
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облаштування та укріплення блок-постів, підвальних приміщень під укриття;
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розчищення залізничних колій та автомобільних доріг;
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будівництва захисних споруд цивільного захисту, укріплення дамб;
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заготівлі дров для військових та населення;
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розвантаження та фасування гуманітарної допомоги;
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надання соціальних послуг в "Пунктах незламності"
Раніше ми писали, що в Україні активізують механізм залучення безробітних громадян до "Армії відновлення" країни через їх участь у суспільно корисних роботах.
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