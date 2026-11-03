У армії США з'явився гібридний дрон з надрукованим на 3D-принтері двигуном (фото)

Зазначається, що дослідники Командування розвитку бойових можливостей армії США розробили вдосконалений двигун для безпілотників у рамках нової дослідницької програми.

"Програма вирішує критичні проблеми потужності та рушійної сили, що повинно дозволити безпілотникам літати довше та швидше, працювати на більших висотах, перевозити більше корисне навантаження та працювати в екстремальних умовах", - заявив Чол-Бум Квеон, керівник програми досліджень.

За його словами, дослідники використали передове моделювання гідродинаміки для вирішення проблем ефективного спалювання важкого палива в роторному двигуні. Робота покращила розпилення та випаровування палива, мінімізуючи витоки стисненого повітря та паливної пари.

Інтегрований з новою 400-вольтовою системою двигун-генератор утворює послідовно-гібридну систему з роторним двигуном на важкому паливі, призначену для підтримки операцій вертикального зльоту та посадки в складних умовах.

Повідомляється, що новий безпілотник буде надано військовим партнерам для подальших експериментів та розробок.