В армии США появился гибридный дрон с напечатанным на 3D-принтере двигателем (фото)

Отмечается, что исследователи Командования по развитию боевых возможностей армии США разработали усовершенствованный двигатель для беспилотников в рамках новой исследовательской программы.

"Программа решает критические проблемы мощности и движущей силы, что должно позволить беспилотникам летать дольше и быстрее, работать на больших высотах, перевозить более полезную нагрузку и работать в экстремальных условиях", - заявил Чол-Бум Квеон, руководитель программы исследований.

По его словам, исследователи использовали передовое моделирование гидродинамики для решения проблем эффективного сжигания тяжелого топлива в роторном двигателе. Работа улучшила распыление и испарение топлива, минимизируя утечки сжатого воздуха и топливного пара.

Интегрированный с новой 400-вольтовой системой двигатель-генератор образует последовательно гибридную систему с роторным двигателем на тяжелом топливе, предназначенную для поддержания операций вертикального взлета и посадки в сложных условиях.

Сообщается, что новый беспилотник будет предоставлен военным партнерам для дальнейших экспериментов и разработок.