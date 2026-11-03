В армии США появился гибридный дрон с напечатанным на 3D-принтере двигателем (фото)

Армия США опробовала беспилотник с напечатанной на 3D-принтере силовой установкой, работающей на тяжелом топливе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение армии США.
Отмечается, что исследователи Командования по развитию боевых возможностей армии США разработали усовершенствованный двигатель для беспилотников в рамках новой исследовательской программы.
"Программа решает критические проблемы мощности и движущей силы, что должно позволить беспилотникам летать дольше и быстрее, работать на больших высотах, перевозить более полезную нагрузку и работать в экстремальных условиях", - заявил Чол-Бум Квеон, руководитель программы исследований.
По его словам, исследователи использовали передовое моделирование гидродинамики для решения проблем эффективного сжигания тяжелого топлива в роторном двигателе. Работа улучшила распыление и испарение топлива, минимизируя утечки сжатого воздуха и топливного пара.
Интегрированный с новой 400-вольтовой системой двигатель-генератор образует последовательно гибридную систему с роторным двигателем на тяжелом топливе, предназначенную для поддержания операций вертикального взлета и посадки в сложных условиях.
Сообщается, что новый беспилотник будет предоставлен военным партнерам для дальнейших экспериментов и разработок.
Ранее РБК-Украина писала, что российские реактивные беспилотники могут преодолевать значительные расстояния и достигать западных областей Украины. Их дальность зависит от технических характеристик, запаса горючего и оборудования на борту.
Также мы писали, что украинское ПВО увеличивает процент сбивания российских реактивных ударных дронов. Сейчас средним показателем почти 60% уничтоженных "Гераней-4".