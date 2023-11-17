В армії Ізраїлю пообіцяли наступати скрізь, де є ХАМАС

Представник ізраїльської армії заявив, що ізраїльські війська діятимуть у будь-якому місці, де буде виявлено активність ХАМАС, включаючи південну частину сектору Газа.

"Це відбудеться там, де і коли буде зручно ЦАХАЛу та за наявності оптимальних умов", - заявив представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, з 7 жовтня було вбито щонайменше 372 солдати Цахала. Число загиблих із четверга не змінилося.

У середу в населених пунктах на схід від Хан-Юніса, найбільшого міста в південній частині Гази, була розповсюджена листівка з попередженням про те, що людям, які там живуть, слід переїжджати і "прямувати до відомих притулків".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАСа атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики втікають на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Раніше ми писали, що ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шіфе.

Також ми повідомляли, що ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.