UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В армії Ізраїлю пообіцяли наступати скрізь, де є ХАМАС

Ізраїльська армія пообіцяла наступати скрізь, де буде ХАМАС (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ЦАХАЛ просуватиметься у будь-яке місце, де виявлять ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Представник ізраїльської армії заявив, що ізраїльські війська діятимуть у будь-якому місці, де буде виявлено активність ХАМАС, включаючи південну частину сектору Газа.

"Це відбудеться там, де і коли буде зручно ЦАХАЛу та за наявності оптимальних умов", - заявив представник Армії оборони Ізраїлю контр-адмірал Даніель Хагарі.

За словами Хагарі, з 7 жовтня було вбито щонайменше 372 солдати Цахала. Число загиблих із четверга не змінилося.

У середу в населених пунктах на схід від Хан-Юніса, найбільшого міста в південній частині Гази, була розповсюджена листівка з попередженням про те, що людям, які там живуть, слід переїжджати і "прямувати до відомих притулків".

Війна в Ізраїлі

7 жовтня терористи ХАМАСа атакували Ізраїль, вбивали та викрадали мирних людей та військових. У відповідь Ізраїль оголосив операцію "Залізні мечі" проти терористів.

27 жовтня ЦАХАЛ розпочав наступ на Сектор Газа. Стало відомо, що ХАМАС втратив контроль над територією. Бойовики втікають на південь.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що ЦАХАЛ не планує утримувати військових у Секторі Газа після закінчення війни.

Раніше ми писали, що ЦАХАЛ виявив тунель бойовиків ХАМАС у найбільшій лікарні Сектору Газа Аль-Шіфе.

Також ми повідомляли, що ЦАХАЛ вдарив по підземних об'єктах ХАМАС. У них переховувалися старші командири бойовиків.

 

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІзраїльСектор Газа