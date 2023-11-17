В армии Израиля пообещали наступать везде, где есть ХАМАС

Представитель израильской армии заявил, что израильские войска будут действовать в любом месте, где будет обнаружена активность ХАМАС, включая южную часть сектора Газа.

“Это произойдет там, где и когда будет удобно ЦАХАЛу и при наличии оптимальных условий”, - заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

По словам Хагари, с 7 октября были убиты по меньшей мере 372 солдата ЦАХАЛА. Число погибших с четверга не изменилось.

В среду в населенных пунктах к востоку от Хан-Юниса, крупнейшего города в южной части Газы, была распространена листовка с предупреждением о том, что людям, живущим там, следует переезжать и “направляться к известным убежищам”.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАСа атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не планирует удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Ранее мы писали, что ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАСа в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАСа. В них скрывались старшие командиры боевиков.