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В армии Израиля пообещали наступать везде, где есть ХАМАС

Израильская армия пообещала наступать везде, где будет ХАМАС (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

ЦАХАЛ будет продвигаться в любое место, где обнаружат ХАМАС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Представитель израильской армии заявил, что израильские войска будут действовать в любом месте, где будет обнаружена активность ХАМАС, включая южную часть сектора Газа.

“Это произойдет там, где и когда будет удобно ЦАХАЛу и при наличии оптимальных условий”, - заявил представитель Армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари.

По словам Хагари, с 7 октября были убиты по меньшей мере 372 солдата ЦАХАЛА. Число погибших с четверга не изменилось.

В среду в населенных пунктах к востоку от Хан-Юниса, крупнейшего города в южной части Газы, была распространена листовка с предупреждением о том, что людям, живущим там, следует переезжать и “направляться к известным убежищам”.

Война в Израиле

7 октября террористы ХАМАСа атаковали Израиль, убивали и похищали мирных людей и военных. В ответ Израиль объявил операцию "Железные мечи" против террористов.

27 октября ЦАХАЛ начал наступление на Сектор Газа. Стало известно, что ХАМАС потерял контроль над территорией. Боевики бегут на юг.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что ЦАХАЛ не планирует удерживать военных в Секторе Газа после окончания войны.

Ранее мы писали, что ЦАХАЛ обнаружил туннель боевиков ХАМАСа в крупнейшей больнице Сектора Газа Аль-Шифе.

Также мы сообщали, что ЦАХАЛ ударил по подземным объектам ХАМАСа. В них скрывались старшие командиры боевиков.

 

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ИзраильСектор Газа