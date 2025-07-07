В "Армия+" появились 6 новых рапортов для военных

В приложении "Армия+" появились шесть новых рапортов. Они касаются увольнения со службы после плена, заочного обучения, изменения персональных данных и не только.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.

Как сообщили в ведомстве, отныне военные могут быстро подать рапорт об:

увольнения со службы после плена;

заочного обучения во время службы;

назначения на ВВО (временное исполнение обязанностей);

начала временного исполнения обязанностей;

продолжения службы для непригодных;

изменения персональных данных.

Все рапорты имеют четкую структуру и объяснения. Оформить и подать их можно за несколько минут.

"В приложении уже доступно 42 типа рапортов, которые подали более 600 тысяч раз. Мы слышим запрос военных - меньше бюрократии, больше услуг в удобном цифровом формате. Работаем дальше - ради развития армии и нашей победы", - отметил министр обороны Украины Рустем Умеров.