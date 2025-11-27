В "Армія+" з'явились знижки на ліки для військових: що подешевшало вже зараз

У програмі "Плюси" в додатку "Армія+" з'явилися знижки на ліки для військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.
Українцям розповіли, що у застосунку "Армія+" - в сервісі "Плюси" - з'явилася нова категорія "Медицина".
"І перший партнер в ній - фармацевтична компанія "Дарниця", - розповіли в МОУ.
Зазначається, що відтепер військові можуть отримати 20% знижки на всі неакційні товари "Дарниці" в аптеках-партнерах.
Повідомляється, що на початку року в опитуванні в "Армія+" військовослужбовці визначили медичні послуги, зокрема аптеки та медичні центри, як одну з найзатребуваніших категорій.
"Їх обрали 41% респондентів, тож поява першого медичного сервісу напряму відповідає потребам користувачів", - поділились в МОУ.
Скористатися знижкою просто. Для цього достатньо:
Уточнюється, що штрихкод діє впродовж місяця й може використовуватися без обмежень до завершення цього періоду.
Водночас така знижка:
"Перелік аптек-партнерів доступний у застосунку", - пояснили громадянам.
Варто зазначити, що про запуск у застосунку "Армія+" національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси" стало відомо ще наприкінці 2024 року.
Вона (на основі співпраці з бізнесом) надає захисникам України низку преференцій у повсякденному житті.
Станом на зараз у програмі вже є 16 партнерів у 8 категоріях:
Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.
У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.
Доступ до додатка мають лише чинні військові. Спершу такий функціонал, як, наприклад, електронні рапорти, став доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту (через низку правових і технічних викликів).
На майбутнє запланували масштабувати застосунок на всі Сили оборони України.
Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні електронних рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).
Пізніше в додатку з'явився новий сервіс - онлайн-курси для військових.
У червні 2025 року в застосунку "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів, який дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.
Крім того, в новій версії застосунку "Армія+" 2.5.0 з'явився "Довідник Армія ID" та п'ять нових рапортів.