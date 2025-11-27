UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

В "Армія+" з'явились знижки на ліки для військових: що подешевшало вже зараз

У програмі "Плюси" в "Армія+" з'явилися знижки на деякі ліки (фото ілюстративне: Любов Калашнікова, РБК-Україна)
Автор: Ірина Костенко

У програмі "Плюси" в додатку "Армія+" з'явилися знижки на ліки для військовослужбовців.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Як і на які товари можуть отримати знижки військові

Українцям розповіли, що у застосунку "Армія+" - в сервісі "Плюси" - з'явилася нова категорія "Медицина".

"І перший партнер в ній - фармацевтична компанія "Дарниця", - розповіли в МОУ.

Зазначається, що відтепер військові можуть отримати 20% знижки на всі неакційні товари "Дарниці" в аптеках-партнерах.

Повідомляється, що на початку року в опитуванні в "Армія+" військовослужбовці визначили медичні послуги, зокрема аптеки та медичні центри, як одну з найзатребуваніших категорій.

"Їх обрали 41% респондентів, тож поява першого медичного сервісу напряму відповідає потребам користувачів", - поділились в МОУ.

Скористатися знижкою просто. Для цього достатньо:

  • раз на місяць згенерувати персональний штрихкод у розділі партнера в "Армія+";
  • показати його на касі в аптеці.

Уточнюється, що штрихкод діє впродовж місяця й може використовуватися без обмежень до завершення цього періоду.

Водночас така знижка:

  • розповсюджується на товари виробництва "Дарниці";
  • не сумується з іншими акціями аптечних мереж;
  • не діє під час онлайн-замовлень.

"Перелік аптек-партнерів доступний у застосунку", - пояснили громадянам.

У програмі "Плюси" з'явились ліки зі знижкою (ілюстрація: mod.gov.ua)

Програма "Плюси" для військових в "Армія+"

Варто зазначити, що про запуск у застосунку "Армія+" національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси" стало відомо ще наприкінці 2024 року.

Вона (на основі співпраці з бізнесом) надає захисникам України низку преференцій у повсякденному житті.

Станом на зараз у програмі вже є 16 партнерів у 8 категоріях:

  • "Укрзалізниця" (транспорт);
  • UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel (АЗК);
  • "Нова пошта" (доставка);
  • ROZETKA (покупки);
  • Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo (спорядження);
  • Multiplex, "Наш Формат" (відпочинок);
  • Lviv Croissants (їжа та напої);
  • "Дарниця" (медицина).

Послуги та знижки для військових в "Армія+" (скриншот: aplus.mod.gov.ua)

Нагадаємо, застосунок "Армія+" було розроблено військовослужбовцями Центру масштабування технологічних рішень при Генеральному штабі ЗСУ у співпраці з Міністерством оборони України.

У роботу "Армія+" офіційно запустили на початку серпня 2024 року. Тоді ж у додаток було впроваджено функціонал опитувань.

Доступ до додатка мають лише чинні військові. Спершу такий функціонал, як, наприклад, електронні рапорти, став доступний тільки військовим ЗСУ, Міноборони та Держспецтранспорту (через низку правових і технічних викликів).

На майбутнє запланували масштабувати застосунок на всі Сили оборони України.

Персональні дані в "Армія+" підтягуються з кількох реєстрів. Тим часом дані, які користувач вносить самостійно (як при заповненні електронних рапортів), зберігаються на його телефоні у зашифрованому вигляді (тобто "Армія+" їх не накопичує).

Пізніше в додатку з'явився новий сервіс - онлайн-курси для військових.

У червні 2025 року в застосунку "Армія+" запустили новий сервіс - мультипідпис рапортів, який дозволяє командирам опрацьовувати десятки запитів одночасно.

Крім того, в новій версії застосунку "Армія+" 2.5.0 з'явився "Довідник Армія ID" та п'ять нових рапортів.

Читайте РБК-Україна в Google News
аптекислужба в арміїзнижкиМедична допомогаЛікаріВійськовийДодатокПільги