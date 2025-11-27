В "Армія+" з'явились знижки на ліки для військових: що подешевшало вже зараз

Як і на які товари можуть отримати знижки військові

Українцям розповіли, що у застосунку "Армія+" - в сервісі "Плюси" - з'явилася нова категорія "Медицина".

"І перший партнер в ній - фармацевтична компанія "Дарниця", - розповіли в МОУ.

Зазначається, що відтепер військові можуть отримати 20% знижки на всі неакційні товари "Дарниці" в аптеках-партнерах.

Повідомляється, що на початку року в опитуванні в "Армія+" військовослужбовці визначили медичні послуги, зокрема аптеки та медичні центри, як одну з найзатребуваніших категорій.

"Їх обрали 41% респондентів, тож поява першого медичного сервісу напряму відповідає потребам користувачів", - поділились в МОУ.

Скористатися знижкою просто. Для цього достатньо:

раз на місяць згенерувати персональний штрихкод у розділі партнера в "Армія+";

показати його на касі в аптеці.

Уточнюється, що штрихкод діє впродовж місяця й може використовуватися без обмежень до завершення цього періоду.

Водночас така знижка:

розповсюджується на товари виробництва "Дарниці";

не сумується з іншими акціями аптечних мереж;

не діє під час онлайн-замовлень.

"Перелік аптек-партнерів доступний у застосунку", - пояснили громадянам.

У програмі "Плюси" з'явились ліки зі знижкою (ілюстрація: mod.gov.ua)

Програма "Плюси" для військових в "Армія+"

Варто зазначити, що про запуск у застосунку "Армія+" національної програми підтримки військовослужбовців "Плюси" стало відомо ще наприкінці 2024 року.

Вона (на основі співпраці з бізнесом) надає захисникам України низку преференцій у повсякденному житті.

Станом на зараз у програмі вже є 16 партнерів у 8 категоріях:

"Укрзалізниця" (транспорт);

UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel (АЗК);

"Нова пошта" (доставка);

ROZETKA (покупки);

Ukrarmor, "Балістика", Utactic, BGN Armo (спорядження);

Multiplex, "Наш Формат" (відпочинок);

Lviv Croissants (їжа та напої);

"Дарниця" (медицина).

Послуги та знижки для військових в "Армія+" (скриншот: aplus.mod.gov.ua)