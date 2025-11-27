В "Армия+" появились скидки на лекарства для военных: что подешевело уже сейчас

В программе "Плюсы" в приложении "Армия+" появились скидки на лекарства для военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны Украины.
Украинцам рассказали, что в приложении "Армия+" - в сервисе "Плюсы" - появилась новая категория "Медицина".
"И первый партнер в ней - фармацевтическая компания "Дарница", - рассказали в МОУ.
Отмечается, что теперь военные могут получить 20% скидки на все неакционные товары "Дарницы" в аптеках-партнерах.
Сообщается, что в начале года в опросе в "Армия+" военнослужащие определили медицинские услуги, в частности аптеки и медицинские центры, как одну из самых востребованных категорий.
"Их выбрали 41% респондентов, поэтому появление первого медицинского сервиса напрямую соответствует потребностям пользователей", - поделились в МОУ.
Воспользоваться скидкой просто. Для этого достаточно:
Уточняется, что штрихкод действует в течение месяца и может использоваться без ограничений до завершения этого периода.
В то же время такая скидка:
"Перечень аптек-партнеров доступен в приложении", - объяснили гражданам.
Стоит отметить, что о запуске в приложении "Армия+" национальной программы поддержки военнослужащих "Плюсы" стало известно еще в конце 2024 года.
Она (на основе сотрудничества с бизнесом) предоставляет защитникам Украины ряд преференций в повседневной жизни.
По состоянию на сейчас в программе уже есть 16 партнеров в 8 категориях:
Напомним, приложение "Армия+" было разработано военнослужащими Центра масштабирования технологических решений при Генеральном штабе ВСУ в сотрудничестве с Министерством обороны Украины.
В работу "Армия+" официально запустили в начале августа 2024 года. Тогда же в приложение был внедрен функционал опросов.
Доступ к приложению имеют только действующие военные. Сначала такой функционал, как, например, электронные рапорты, стал доступен только военным ВСУ, Минобороны и Госспецтранспорта (из-за ряда правовых и технических вызовов).
На будущее запланировали масштабировать приложение на все Силы обороны Украины.
Персональные данные в "Армия+" подтягиваются из нескольких реестров. В то же время данные, которые пользователь вносит самостоятельно (как при заполнении электронных рапортов), хранятся на его телефоне в зашифрованном виде (то есть "Армия+" их не накапливает).
Позже в приложении появился новый сервис - онлайн-курсы для военных.
В июне 2025 года в приложении "Армия+" запустили новый сервис - мультиподпись рапортов, который позволяет командирам обрабатывать десятки запросов одновременно.
Кроме того, в новой версии приложения "Армия+" 2.5.0 появился "Справочник Армия ID" и пять новых рапортов.