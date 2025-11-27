В "Армия+" появились скидки на лекарства для военных: что подешевело уже сейчас

Как и на какие товары могут получить скидки военные

Украинцам рассказали, что в приложении "Армия+" - в сервисе "Плюсы" - появилась новая категория "Медицина".

"И первый партнер в ней - фармацевтическая компания "Дарница", - рассказали в МОУ.

Отмечается, что теперь военные могут получить 20% скидки на все неакционные товары "Дарницы" в аптеках-партнерах.

Сообщается, что в начале года в опросе в "Армия+" военнослужащие определили медицинские услуги, в частности аптеки и медицинские центры, как одну из самых востребованных категорий.

"Их выбрали 41% респондентов, поэтому появление первого медицинского сервиса напрямую соответствует потребностям пользователей", - поделились в МОУ.

Воспользоваться скидкой просто. Для этого достаточно:

раз в месяц сгенерировать персональный штрихкод в разделе партнера в "Армия+";

показать его на кассе в аптеке.

Уточняется, что штрихкод действует в течение месяца и может использоваться без ограничений до завершения этого периода.

В то же время такая скидка:

распространяется на товары производства "Дарницы";

не суммируется с другими акциями аптечных сетей;

не действует при онлайн-заказах.

"Перечень аптек-партнеров доступен в приложении", - объяснили гражданам.

В программе "Плюсы" появились лекарства со скидкой (иллюстрация: mod.gov.ua)

Программа "Плюсы" для военных в "Армия+"

Стоит отметить, что о запуске в приложении "Армия+" национальной программы поддержки военнослужащих "Плюсы" стало известно еще в конце 2024 года.

Она (на основе сотрудничества с бизнесом) предоставляет защитникам Украины ряд преференций в повседневной жизни.

По состоянию на сейчас в программе уже есть 16 партнеров в 8 категориях:

"Укрзализныця" (транспорт);

UKRNAFTA, WOG, ОККО, Autotrans, Parallel (АЗК);

"Новая почта" (доставка);

ROZETKA (покупки);

Ukrarmor, "Балистика", Utactic, BGN Armo (снаряжение);

Multiplex, "Наш Формат" (отдых);

Lviv Croissants (еда и напитки);

"Дарница" (медицина).

Услуги и скидки для военных в "Армия+" (скриншот: aplus.mod.gov.ua)