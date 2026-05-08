Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Армія України увійшла до четвірки найсильніших у Європі, - МЗС Фінляндії

13:55 08.05.2026 Пт
2 хв
Збройні сили яких ще країн входять у топ?
aimg Валерій Ульяненко
Фото: українські військові (Getty Images)

Українська армія є однієї з чотирьох армій світу, "які заслуговують на довіру". При цьому Україна, в тому числі й у її власних інтересах, має бути якнайшвидше інтегрована в НАТО.

Про це заявила міністр закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ZDFheute.

Читайте також: НАТО терміново змінює підхід до озброєнь через війну в Україні

За її словами, Україну слід інтегрувати в НАТО "якнайшвидше, у тому числі й в її власних інтересах". Міністр також заявила, що Україна є однією з усього лише "чотирьох армій у Європі, які заслуговують на довіру" - поряд зі збройними силами Туреччини, Польщі та Фінляндії.

Валтонен не виключає можливості того, що президент США Дональд Трамп може відмовитися від свого опору членству України в НАТО. Вона зазначила, що він, зрештою, є "переговорником".

Нагадаємо, колишній голова апарату Міністерства оборони ФРН Ніко Ланге розповів про роль України в обороні НАТО. Він заявив, що у разі нападу РФ на Балтію Київ може стати частиною спільного оборонного щита. Саме це, на думку експерта, має стримати країну-агресорку від нових авантюр.

Він також наголосив, що практичну підтримку Україні надає лише невелика група європейських країн, проте вони не мають чіткого уявлення, як рухатися далі.

Зазначимо, польський прем'єр Дональд Туск заявив, що НАТО продовжує розпадатися і це несе загрозу трансатлантичній єдності. Він зазначив, що потрібно зробити "все необхідне, щоб повернути назад цю катастрофічну тенденцію.

РБК-Україна також писало, що адміністрація Дональда Трампа розробила своєрідний рейтинг союзників по НАТО - з поділом на "слухняних" і "неслухняних". Конкретних механізмів покарання "неслухняних" поки немає, але варіанти вже є.

