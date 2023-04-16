Армія Судану захопила штаби Сил швидкого реагування

Збройні сили Судану оголосили, що їм вдалося витіснити Сили швидкого реагування з Омдурмана - міста-супутника столиці Хартума.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Al-Jazeera .

Також стверджується, що взято під контроль штаби структури. Представники суданської армії заявили, що отримали доступ до техніки, обладнання та озброєння, які Сили швидкого реагування залишили під час відступу.

Нагадаємо, вчора, 15 квітня, у столиці Судану та низці інших міст спалахнули битви між армією та силами швидкого реагування. В результаті спроби військового перевороту в Судані загинули щонайменше 25 людей.

Зазначимо, США вже відреагували на бойові дії в Судані та закликали сторони припинити насильство.

Також міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі заявив, що насильство, яке триває в Судані, має припинитися негайно.

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