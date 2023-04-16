Армия Судана захватила штабы Сил быстрого реагирования

Вооруженные силы Судана объявили о том, что им удалось вытеснить Силы быстрого реагирования из Омдурмана - города-спутника столицы Хартума.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Al-Jazeera .

Также утверждается, что взяты под контроль штабы структуры. Представители суданской армии заявили, что получили доступ к технике, оборудованию и вооружению, которые Силы быстрого реагирования оставили при отступлении.

Напомним, вчера, 15 апреля, в столице Судана и ряде других городов вспыхнули сражения между армией и силами быстрого реагирования. В результате попытки военного переворота в Судане погибли не менее 25 человек.

Отметим, США уже отреагировали на боевые действия в Судане и призвали стороны прекратить насилие.

Также министр иностранных дел Британии Джеймс Клеверли заявил, что насилие, продолжающееся в Судане, должно прекратиться немедленно.

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