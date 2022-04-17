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Армия США использует уроки украинской войны для собственной подготовки

Фото: американские военные (Getty Images)
Автор: Роман Мирончук

В калифорнийской пустыне Мохаве инструкторы армии США уже используют уроки, извлеченные из войны России против Украины, и готовят солдат к будущим боям с таким крупным противником, как РФ или Китай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Участники учений в этом месяце в Национальном учебном центре говорят по-русски. Вражеские силы, контролирующие вымышленный город Уджен, используют постоянный поток сообщений в социальных сетях, чтобы выдвигать ложные обвинения против готовящейся к атаке американской бригады.

При этом в ближайшие недели запланированный сценарий обучения следующей бригады будет сосредоточен на том, как сражаться с врагом, который намерен уничтожить город ракетным огнем, чтобы захватить его.

"Я думаю, что сейчас вся армия действительно смотрит на то, что происходит в Украине, и пытается извлечь уроки", - заявила министр армии США Кристин Вормут.

По ее словам, эти уроки варьируются от проблем с российским оборудованием и логистикой до связи и использования Интернета.

"Опыт российско-украинских отношений является очень убедительной иллюстрацией для нашей армии того, насколько важной будет информационная сфера", - добавила Вормут, которая провела два дня в учебном центре, наблюдая за тем, как армейская бригада ведет войну против вымышленной армии.

Напомним, глава Харьковской ОВА Олег Синегубов заявил, что сейчас оснований для эвакуации Харькова нет.

Мы также писали о том, что из Изюма Харьковской области на территорию России принудительно вывезли более 50 человек.

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