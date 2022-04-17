Армія США використовує уроки української війни для власної підготовки

У каліфорнійській пустелі Мохаве інструктори армії США вже використовують уроки з війни Росії проти України, і готують солдатів до майбутніх боїв з таким великим противником, як РФ або Китай.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.
Учасники навчань цього місяця в національному навчальному центрі говорять російською. Ворожі сили, що контролюють вигадане місто Уджен, використовують постійний потік повідомлень в соціальних мережах, щоб висувати фейкові звинувачення проти підготовлюваної до атаки американської бригади.
При цьому в найближчі тижні запланований сценарій навчання наступної бригади буде зосереджений на тому, як боротися з ворогом, який має намір знищити місто ракетним вогнем, щоб захопити його.
"Я думаю, що зараз вся армія дійсно дивиться на те, що відбувається в Україні, і намагається винести уроки", - заявила міністр армії США Крістін Вормут.
За її словами, ці уроки варіюються від проблем з російським обладнанням та логістикою до зв'язку та використання Інтернету.
"Досвід російсько-українських відносин є дуже переконливою ілюстрацією для нашої армії того, наскільки важливою буде інформаційна сфера", - додала Вормут, яка провела два дні в навчальному центрі, спостерігаючи за тим, як армійська бригада веде війну проти вигаданої армії.
Нагадаємо, глава Харківської ОВА Олег Синьогубов заявив, що наразі підстав для евакуації Харкова немає.
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