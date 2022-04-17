Оснований для эвакуации Харькова нет, - глава ОВА

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что на сегодняшний день предпосылок для эвакуации Харькова нет. Но он также подчеркнул, что жителям ряда городов рекомендуется покинуть временно свои дома.

"Учитывая провокации, которые совершали оккупанты в городе Краматорск, мы должны работать на опережение. Такое же сообщение было и по Лозовскому вокзалу. Мы принимаем меры безопасности, меняем маршруты. Из Лозовой и Барвенкового на Изюмском направлении выехали почти 40 тысяч человек", - отметил Синегубов.

Глава Харьковской области также отметил, что руководство региона многократно инициировало открытие зеленых коридоров из Изюма и рядом населенных пунктов, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласия от россиян не получали.