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Оснований для эвакуации Харькова нет, - глава ОВА

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Харьков, Воскресенье 17 апреля 2022 00:20
Оснований для эвакуации Харькова нет, - глава ОВА Олег Синегубов (Фото: rbc.ua)
Автор: Константин Широкун

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов отметил, что на сегодняшний день предпосылок для эвакуации Харькова нет. Но он также подчеркнул, что жителям ряда городов рекомендуется покинуть временно свои дома.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Харьковской ОВА.

"Учитывая провокации, которые совершали оккупанты в городе Краматорск, мы должны работать на опережение. Такое же сообщение было и по Лозовскому вокзалу. Мы принимаем меры безопасности, меняем маршруты. Из Лозовой и Барвенкового на Изюмском направлении выехали почти 40 тысяч человек", - отметил Синегубов.

Глава Харьковской области также отметил, что руководство региона многократно инициировало открытие зеленых коридоров из Изюма и рядом населенных пунктов, которые сейчас находятся под временной оккупацией. Но, к сожалению, согласия от россиян не получали.

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