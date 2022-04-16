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Из Изюма на территорию России принудительно вывезли более 50 человек

Новина українською →
Изюм, Суббота 16 апреля 2022 21:36
Из Изюма на территорию России принудительно вывезли более 50 человек Оккупанты принудительно вывозят в РФ местных жителей (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Харьковской области российские оккупанты в сотрудничестве с местными коллаборантами организовали принудительную депортацию из города Изюм более 50 горожан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на начальника Управления молодежи, спорта и имиджевых проектов Изюмского городского совета Максима Стрельника.

По его словам, люди добровольно отказывались выезжать даже за полной информационной изоляции и дезинформации со стороны оккупантов по "падение" Киева и Харькова.

Отмечается, что автобусы с людьми пересекли границу в пункте пропуска "Чугуновка" и дальше двинулись в неизвестном направлении.

Кроме того, родственников граждан, которые стали жертвами случаев насильственного вывоза из Изюма в РФ, просят немедленно сообщать об этом полиции.

Также тем, кто выходит на связь, рекомендуют избегать контактов с вооруженными людьми, не сообщать персональную информацию о себе или членах своей семьи, не подписывать никаких документов и не давать никому свои паспорта.

По словам Стрельника, из оккупированного изюма уже давно поступали свидетельства, что российские оккупанты вместе с местными коллаборантами дезинформируют людей, которые находятся в полной информационной изоляции. Они распространяли различные ложные данные о ситуации в стране и городе.

"Без сомнения, это является преступлением против человечности, и все его организаторы и исполнители должны быть наказаны как можно строже, в соответствии с законами военного времени", - написал Стрельник.

Ранее мы сообщали, что силы спецопераций взорвали мост с российской техникой под Изюмом.

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