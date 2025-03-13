Армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, - Генштаб

За останню добу з 12 на 13 березня, армія РФ втратила на війні проти України 1200 солдатів, 2 бойові броньовані машини і 81 одиницю автомобільної техніки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 13.03.25 орієнтовно склали:
За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Торецька і Покровська, але Росія тисне на чотирьох напрямках.
У Курській області армія РФ захопила місто Суджа, в прикордонні Сумської області тривають бої ЗСУ із загарбниками.
Вночі агресор знову масштабно обстріляв Україну дронами-камікадзе "Шахед".
У Дніпропетровській області ворожі БпЛА пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.
У Запорізькій області дрони пошкодили житлову інфраструктуру, є постраждалі.
Крім того, загарбники обстріляли Херсон, загинула місцева жителька.
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