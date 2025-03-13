Армія РФ втратила у війні з Україною понад 890 тисяч солдатів, - Генштаб

Ситуація на фронті та повітряні атаки РФ

За даними Інституту вивчення війни (ISW), Сили оборони мали успіх біля Торецька і Покровська, але Росія тисне на чотирьох напрямках.

У Курській області армія РФ захопила місто Суджа, в прикордонні Сумської області тривають бої ЗСУ із загарбниками.

Вночі агресор знову масштабно обстріляв Україну дронами-камікадзе "Шахед".

У Дніпропетровській області ворожі БпЛА пошкодили об'єкти критичної інфраструктури.

У Запорізькій області дрони пошкодили житлову інфраструктуру, є постраждалі.

Крім того, загарбники обстріляли Херсон, загинула місцева жителька.

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