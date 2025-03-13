Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка, у місті проблеми з газопостачанням

Вночі росіяни масовано обстріляли Херсон. Внаслідок атаки в одному з районів спостерігається падіння тиску в мережі газопостачання і загинула місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Романа Мрочка.

Він зазначив, що російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні.

"Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Співчуття рідним та близьким загиблої", - написав Мрочко.

Крім того, начальник МВА повідомив про зниження тиску в газовій системі Дніпровського району міста.

"У четвер, 13 березня, з 06:00 в районі ХБК (Херсонського бавовняного комбінату. - ред.) від вул. Університетська/Чорноморська (вниз) до вулиці Залаегерсег - тимчасово буде знижено тиск в системі газопостачання", - зазначив Мрочко.

В адміністрації попросили місцевих жителів дотримуватись наступних безпекових заходів:

Не опалювати приміщення газовими плитами;

Не залишати увімкнені газові прилади без нагляду;

"Слідкуйте за оновленнями інформації про стабілізацію роботи системи", - додав Мрочко.

Оновлено 06:41

Начальник Херсонської МВА також повідомив, що у Дніпровському районі окупанти атакували з дрона 60-річного місцевого жителя.

"У чоловіка, який на момент атаки перебував в автомобілі, уламкові поранення спини та нижніх кінцівок. Зараз він під наглядом медиків", - зазначив Мрочко.