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Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка, у місті проблеми з газопостачанням

Херсон, Четвер 13 березня 2025 06:15
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Внаслідок обстрілу Херсона загинула жінка, у місті проблеми з газопостачанням Ілюстративне фото: росіяни масштабно обстріляли Херсон (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Вночі росіяни масовано обстріляли Херсон. Внаслідок атаки в одному з районів спостерігається падіння тиску в мережі газопостачання і загинула місцева жителька.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Херсонської міської військової адміністрації (МВА) Романа Мрочка.

Він зазначив, що російські терористи вбили ще одну цивільну людину у Херсоні.

"Внаслідок артобстрілу 42-річна жінка отримала травми, несумісні з життям. Співчуття рідним та близьким загиблої", - написав Мрочко.

Крім того, начальник МВА повідомив про зниження тиску в газовій системі Дніпровського району міста.

"У четвер, 13 березня, з 06:00 в районі ХБК (Херсонського бавовняного комбінату. - ред.) від вул. Університетська/Чорноморська (вниз) до вулиці Залаегерсег - тимчасово буде знижено тиск в системі газопостачання", - зазначив Мрочко.

В адміністрації попросили місцевих жителів дотримуватись наступних безпекових заходів:

  • Не опалювати приміщення газовими плитами;
  • Не залишати увімкнені газові прилади без нагляду;

"Слідкуйте за оновленнями інформації про стабілізацію роботи системи", - додав Мрочко.

Оновлено 06:41

Начальник Херсонської МВА також повідомив, що у Дніпровському районі окупанти атакували з дрона 60-річного місцевого жителя.

"У чоловіка, який на момент атаки перебував в автомобілі, уламкові поранення спини та нижніх кінцівок. Зараз він під наглядом медиків", - зазначив Мрочко.

Російські атаки на Херсон

В ніч на 13 березня російські загарбники масовано обстріляли Херсон. Атака почалася після півночі.

Раніше голова Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін зазначив, що останнім часом військові агресора почали частіше обстрілювати місто. Зокрема, окупанти часто атакують FPV-дронами автомобілі з людьми.

На початку березня терористи скинули вибухівку з дрона на дитину в селі Дар'ївка біля обласного центру.

На думку Прокудіна, для припинення російського дронового терору, слід відсунути лінію фронту від Херсона мінімум на 20 кілометрів.

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