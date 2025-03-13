Армия РФ потеряла в войне с Украиной более 890 тысяч солдат, - Генштаб

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех возле Торецка и Покровска, но Россия давит на четырех направлениях.

В Курской области армия РФ захватила город Суджа, в приграничье Сумской области продолжаются бои ВСУ с захватчиками.

Ночью агрессор снова масштабно обстрелял Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Днепропетровской области вражеские БпЛА повредили объекты критической инфраструктуры.

В Запорожской области дроны повредили жилую инфраструктуру, есть пострадавшие.

Кроме того, захватчики обстреляли Херсон, погибла местная жительница.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.