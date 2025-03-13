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Армия РФ потеряла в войне с Украиной более 890 тысяч солдат, - Генштаб

Фото: россияне несут серьезные потери личного состава на войне с Украиной (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 12 на 13 марта, армия РФ потеряла на войне против Украины 1200 солдат, 2 боевые бронированные машины и 81 единицу автомобильной техники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 13.03.25 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 890 250 (+1200) человек ликвидировано;
  • танков - 10 307 (+1) ед;
  • боевых бронированных машин - 21 432 (+2) ед;
  • артиллерийских систем - 24 409 (+19) ед;
  • РСЗО - 1314 ед;
  • средства ПВО - 1103 ед;
  • самолетов - 370 ед;
  • вертолетов - 331 ед;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 28 983 (+71) ед;
  • крылатых ракет - 3121 ед;
  • кораблей/катеров - 28 ед;
  • подводных лодок - 1 ед;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 40 355 (+81) ед;
  • специальной техники - 3777 ед.

Ситуация на фронте и воздушные атаки РФ

По данным Института изучения войны (ISW), Силы обороны имели успех возле Торецка и Покровска, но Россия давит на четырех направлениях.

В Курской области армия РФ захватила город Суджа, в приграничье Сумской области продолжаются бои ВСУ с захватчиками.

Ночью агрессор снова масштабно обстрелял Украину дронами-камикадзе "Шахед".

В Днепропетровской области вражеские БпЛА повредили объекты критической инфраструктуры.

В Запорожской области дроны повредили жилую инфраструктуру, есть пострадавшие.

Кроме того, захватчики обстреляли Херсон, погибла местная жительница.

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Война в Украине