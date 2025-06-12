Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб

За останню добу з 11 на 12 червня, втрати російських загарбників на фронті становили 1140 солдатів. Загалом від початку повномасштабного вторгнення, російська армія втратила понад 1 мільйон військовослужбовців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24 лютого 2022 року по 12 червня 2025 року орієнтовно становлять:
Минулої ночі російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".
Терористи знову поцілили дронами по Харкову. В місті пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та є постраждалі серед місцевого населення.
Додамо, що нещодавно військові агресора вперше за війну атакували Київ реактивним дроном "Герань-3".
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