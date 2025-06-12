Армія РФ втратила на війні з Україною понад мільйон військових, - Генштаб

Повітряні удари росіян

Минулої ночі російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед".

Терористи знову поцілили дронами по Харкову. В місті пошкоджені житлові будинки, навчальні заклади та є постраждалі серед місцевого населення.

Додамо, що нещодавно військові агресора вперше за війну атакували Київ реактивним дроном "Герань-3".

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