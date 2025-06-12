Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб

За последние сутки с 11 на 12 июня потери российских захватчиков на фронте составили 1140 солдат. В целом с начала полномасштабного вторжения российская армия потеряла более 1 миллиона военнослужащих.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года по 12 июня 2025 года ориентировочно составляют:
Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".
Террористы снова ударили дронами по Харькову. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения и есть пострадавшие среди местного населения.
Добавим, что недавно военные агрессора впервые за войну атаковали Киев реактивным дроном "Герань-3".
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