Армия РФ потеряла на войне с Украиной более миллиона военных, - Генштаб

Воздушные удары россиян

Минувшей ночью российские захватчики в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе "Шахед".

Террористы снова ударили дронами по Харькову. В городе повреждены жилые дома, учебные заведения и есть пострадавшие среди местного населения.

Добавим, что недавно военные агрессора впервые за войну атаковали Киев реактивным дроном "Герань-3".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.