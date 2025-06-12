Нічна атака РФ на Харків: ворог влучив в будинок, є постраждалі
В ніч на 12 червня росіяни двічі атакували Харків дронами. Під обстрілом опинилися декілька районів міста, відомо про прильоти і постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.
Він поінформував, що прильоти було зафіксовано у трьох районах - Шевченківському, Салтівському та Слобідському (про останній інформації поки немає).
Шевченківській район
Після першої атаки, яка відбулася приблизно о 01:38, ворожий удар прийшовся по подвір'ю школи. Відомо, що в будівлі вибито війна, інформації про постраждалих не було.
Вже після довгої атаки відомо, що удар був по території дитсадка.
"Підтверджено удар по території дитячого садочка, що знаходиться у дворі численних багатоповерхівок Шевченківського района. Наслідки уточнюються", - йдеться у повідомленні о 03:20.
Салтівський район
У Салтівському районі пошкоджено житлові будинки та є дані щодо постраждалих.
"Підтверджено приліт у дах багатоповерхівки у Салтівському районі. Без постраждалих. Також зафіксовано удар попередньо по фітнес-клубу у тому ж районі - там одна постраждала людина", - написав очільник міста о 03:18.
Через кілька хвилин він уточнив, що постраждалих вже двоє.
Крім того, він написав, що є інформація про удар по ще одній багатоповерхівці. Також є постраждалі. Наступним повідомленням уточнив, що приліт стався у кількох метрах від будинку.
Оновлено о 03:34
"Двоє постраждалих на Салтівці - дівчинки 12-ти та 16-ти років. Гостра реакція на стрес. Медики з ними працюють", - пише Терехов.
Оновлено о 03:52
"Вже вісім потерпілих у Салтівському районі. Четверо з них діти. У дворічної дитини - різана рана голови", - написав мер Харкова.
Водночас глава ОВА Олег Синєгубов, уточнив, що серед 8 постраждалих - 2-річна дитина, 17-річна дівчина та 57-річний чоловік.
Через кілька хвилин він додав, що кількість постраждалих зросла до 10. Відомо, що 76-річний чоловік та 76-річна жінка - отримали гостру реакцію на стрес.
Оновлено о 04:00
Попередньо, РФ здійснила цієї ночі 12 ударів по Харкову. Один - без детонації, розповів Терехов.
Він додав, що кількість постраждалих на Салтівці зросла до 11. В ОВА тим часом уточнюють, що за допомогою медиків звернувся 42-річний чоловік, який отримав різану рану стопи.
Обстріли Харкова в ніч на 11 червня
Нагадаємо, що минулої ночі росіяни теж атакували Харків, застосувавши 15 "Шахедів". За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, безпілотники вдарили по місту приблизно за рекордні 1-2 хвилини.
Він повідомив, що прильоти були в 11 локаціях міста. Зокрема, три влучання зафіксовано по житлових будинках. За останніми даними, внаслідок атаки 4 людини загинули, понад 60 постраждали.
Синєгубов також розповів, що РФ вигадує нові тактики, щоб знищити цивільні підприємства та житловий фонд.
"Ворог змінює тактику. Спочатку він значно збільшує висоту «Шахедів». Вони спочатку рухаються (на висоті - ред.) 4-5 тисяч метрів і перед самою метою починають різке зниження", - зазначив він.
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